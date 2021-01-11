В Самарской области проходит Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

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В рамках акции, на площади Куйбышева в Самаре, сотрудники областной Госавтоинспекции поздравили ребят с праздником. Полицейские дарили юным отдыхающим яркие световозвращающие наклейки, сладости и книжки-раскраски. Все дети были искренне рады встрече с дорожными полицейскими, обещая хорошо себя вести не только на каникулах, но и в последующие дни. Бодрый заряд позитива и яркие впечатления от встречи получили как дети, так и сами полицейские. Дарить радость детям в канун самого сказочного праздника, значит зарядиться энергией добра на целый год.

Капитан полиции Елена Степанова и майор полиции Дмитрий Куникин посетили «Дом ребенка "Солнышко"». Полицейские подарили детям массу подарков: наборы цветной бумаги, альбомы для рисования, акварельные краски, кисточки, цветные карандаши, фломастеры, раскраски.

В гостях у воспитанников школы–интерната в селе Старый Буян побывали начальник полиции майор полиции Иван Асташов, командир отдельного взвода ДПС ГИБДД капитан полиции Андрей Тарзилов и инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД капитан полиции Александр Ионов. Поздравлять воспитанников школы-интерната с новогодними праздниками – стало доброй, многолетней традицией для сотрудников Красноярского отдела полиции. Представитель Общественного совета Рифгат Хузин искренне поздравил с праздником и пожелал детям радостного настроения, здоровья, успехов, получения желанных подарков! К поздравлениям присоединилась и директор школы - кандидат педагогических наук Ольга Галкина. Гости устроили для воспитанников школы - интерната праздник, с вручением подарков в виде игрушек. В свою очередь, дети показали карнавальное представление, читали стихи, пели и водили хороводы. Мероприятие прошло по-домашнему уютно и весело. Директор школы Ольга Владимировна вручила каждому из гостей «Благодарственные письма» и детские поделки. пешеходов.

Сотрудниками Большечерниговского отделения полиции были собраны благотворительные средства для подарков детям из неблагополучных семей. От имени личного состава отделения полиции дошкольников и школьников сердечно поздравил майор полиции Виталий Кременцов и старший инспектор ПДН майор полиции Юлия Гизатулина. Сотрудники полиции пожелали исполнения всех желаний, побольше улыбок и веселых минут жизни, здоровья, успехов в учебе. Каждому ребенку гости вручили новогодний подарок. Ребята с радостью рассказывали о своих успехах в школе, делились планами на будущий год и читали новогодние стихи.

Аналогичное мероприятие провели сотрудники ОМВД России по Хворостянскому району совместно с общественниками для воспитанников социально-реабилитационного центра «Солнечный лучик». Инспектор ОГИБДД Алена Карташова, выступающая в роли Снегурочки и оперуполномоченный Вячеслав Горбачев в роли Деда Мороза поздравили детей и весь педагогический коллектив центра. Гости передали детям сладкие подарки и наборы для творчества. Директор центра Светлана Васильева поблагодарила полицейских за внимание, подарки и многолетнее сотрудничество.

Сотрудники МО МВД России "Кинельский" совместно с социальным волонтёром Общественной благотворительной группы социальной поддержки и безопасности Максимом Максимовым подарили новогоднее волшебство детям, которые его особенно ждали. Ребята с удовольствием водили хороводы вокруг зеленой красавицы. Все, без исключения, рассказывали сказочным героям стихи и делились успехами в школе, после чего с замиранием сердца протягивали руки в заветный мешок и доставали оттуда подарки.

Начальник Отдела МВД России по Приволжскому району Владимир Незванкин, помощник начальника по работе с личным составом Елена Силагина и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергей Трофимов привезли сладкие подарки воспитанникам СРЦ «Солнечный лучик» с.Приволжье. Организаторы мероприятия поздравили воспитанников центра с Новым годом, пожелали хороших зимних каникул, побольше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, а также напомнили о мерах безопасности и правилах поведения в общественных местах.

Сотрудники ОМВД России по Кошкинскому району совместно с общественниками поздравили воспитанников социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Большая Романовка с новогодними праздниками. Гости с наставлениями и добрыми пожеланиями обратились к детям, подарили им сладкие подарки, игрушки, канцтовары и увлекательные настольные игры.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции ОМВД России по Жигулевску при поддержке общественников посетили семью, попавшую в трудную жизненную ситуацию. В семье мама одна воспитывает троих детей: двух школьниц и сына - воспитанника детского сада. В гости к ребятам пришли инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Кузнецова, в роли Деда Мороза - главный специалист отделения по работе с личным составом Андрей Гудалин. Дети с огромным восторгом встретили сказочного героя. Правоохранители поздравили детей с наступающим праздником, пожелали им крепкого здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний. Дед Мороз подарил всем сладкие новогодние подарки. Ребята, в свою очередь, пообещали хорошо учиться и помогать маме.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Рутик Рафикович Алекян, председатель Общественного совета при МО МВД России «Клявлинский» Валерий Иванович Николаев совместно со специалистом по работе с личным составом МО МВД России «Клявлинский» старшим лейтенантом внутренней службы Ириной Сергеевной Кадеевой поздравили с Новым годом и Рождеством воспитанников социального приюта для детей и подростков «Надежда» в селе Назаровка. Общественники пожелали ребятам отличной учебы и напомнили о правилах поведения в общественных местах. Ребята поблагодарили гостей за подарки. Кроме того, общественники передали подарки для детей директору «Социально – Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями с. Резяпкино Клявлинского района Горбуновой Светлане Витальевне. Побывали общественники с новогодними поздравлениями и подарками в Храме преподобного Александра Свирского в селе Степное Дурасово, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области