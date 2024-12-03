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В Самарской области проходит кампания по повышению пенсионной, финансовой и социальной грамотности для школьников и студентов

3 декабря 2024 12:42
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В Самарской области проходит кампания по повышению пенсионной, финансовой и социальной грамотности для школьников и студентов

В начале ноября в Самарской области стартовала информационная кампания, цель которой — повышение пенсионной, финансовой и социальной грамотности среди школьников и студентов. Специалисты Отделения СФР по Самарской области провели уже более 46 тематических лекций в школах и вузах, на которых рассказали учащейся молодежи о формировании пенсии.

Одна из последних таких лекций прошла в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, на которой студенты узнали много нового о том, как грамотно распоряжаться финансами, о видах пенсии, ее формировании, а также об условиях назначения. В мероприятии приняли участие более 60 человек.

После проведенной лекции все студенты получили учебное пособие по основам пенсионной грамотности «Все о будущей пенсии» для самостоятельного изучения и закрепления темы.

«Я считаю, что такие мероприятия очень важны, поскольку все лекции и уроки по пенсионной грамотности прививают молодежи осознанный подход к финансовому планированию и возможностям контролировать формирование своих пенсионных прав», — сказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Фото – пресс-служба отделения СФР по Самарской области

Теги: Акценты

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