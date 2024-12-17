В Самарской области проходит акция «Юннаты солдатам»

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В Самарском областном детском эколого-биологическом центре и региональной Экостанции юннаты с ограниченными возможностями здоровья из многопрофильного колледжа им. В.В. Бартенева и технологического колледжа им. Н.Д. Кузнецова присоединились к патриотической акции «Юннаты солдатам».

Под руководством родителей и наставников ребята написали поздравительные письма и сделали своими руками новогодние эко-украшения для участников специальной военной операции. Все письма отправятся на линию боевого соприкосновения и станут приятным сюрпризом к Новому году для защитников нашей Родины.

Акция «Юннаты солдатам» проводится совместно с региональным отделением Движения Первых Самарской области и благотворительным фондом «Народный фронт. Всё для Победы».

«Акция направлена на поддержание боевого духа участников специальной военной операции и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Основной посыл акции – пока наши солдаты защищают рубежи Родины с оружием в руках, юннаты Самарской области охраняют дома родную природу. Горжусь нашими ребятами за их неравнодушие, патриотизм, стремление поддержать героев родной страны!», – рассказала координатор акции от Самарского областного детского эколого-биологического центра, педагог дополнительного образования, руководитель региональной Экостанции Наталья Рогова.

Сбор писем и посылок в рамках акции продлится до 20 декабря в местных отделениях Движения Первых, а также по адресам: г. Самара, ул.Врубеля, д. 19 (Самарский областной детский эколого-биологический центр), г. Самара, ул. Вилоновская, д. 30 (Центр молодежных инициатив Strelka Hall).

Фото: Самарский детский эколого-биологический центр