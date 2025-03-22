В Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных ОВД

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В торжественном закрытии сборов приняло участие руководство областного главка МВД.

С 17 марта 2025 года на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел. Организатором мероприятия выступило Федеральное казенное учреждение «Центр кинологического обеспечения МВД России».

В течение недели кинологи из 11 регионов России, а также делегация МВД Республики Беларусь, совершенствовали свои навыки в рамках программы, включающей как теоретические, так и практические занятия. Московские коллеги провели обучение по ключевым темам, таким как «Поиск, обнаружение и обозначение целевых веществ по их запаху», а также отработали приемы защитного раздела.

Торжественное закрытие сборов состоялось с участием руководства областного главка МВД. На мероприятии присутствовали заместители начальника ГУ МВД России по Самарской области — генерал-майор полиции Александр Афанасьев и генерал-майор внутренней службы Сергей Басак. Они отметили высокий профессиональный уровень сотрудников Центра кинологического обеспечения МВД России, а также организацию и проведение сборов в целом.

Проведенные учебно-тренировочные сборы стали важным этапом в повышении квалификации специалистов-кинологов, укреплении сотрудничества в области кинологической службы.