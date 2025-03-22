Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Житель Кошкинского района вломился в квартиру к женщине, перепутав ее с бывшей сожительницей
Житель Кошкинского района вломился в квартиру к женщине, перепутав ее с бывшей сожительницей
В Октябрьске молодая автомобилистка перевернула машину в кювет
В Октябрьске молодая автомобилистка перевернула машину в кювет
Россияне стали больше интересоваться домашней рассадой
Россияне стали больше интересоваться домашней рассадой
СМИ: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни
СМИ: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни
В Чапаевске 18-летний водитель сбил двух 74-летних женщин
В Чапаевске 18-летний водитель сбил двух 74-летних женщин
В Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных ОВД
Самарцев призвали осторожней пользоваться самокатами
Самарцев призвали осторожней пользоваться самокатами
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных ОВД

22 марта 2025 12:37
118
В Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел

В торжественном закрытии сборов приняло участие руководство областного главка МВД.

С 17 марта 2025 года на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел. Организатором мероприятия выступило Федеральное казенное учреждение «Центр кинологического обеспечения МВД России».  

В течение недели кинологи из 11 регионов России, а также делегация МВД Республики Беларусь, совершенствовали свои навыки в рамках программы, включающей как теоретические, так и практические занятия. Московские коллеги провели обучение по ключевым темам, таким как «Поиск, обнаружение и обозначение целевых веществ по их запаху», а также отработали приемы защитного раздела.  

Торжественное закрытие сборов состоялось с участием руководства областного главка МВД. На мероприятии присутствовали заместители начальника ГУ МВД России по Самарской области — генерал-майор полиции Александр Афанасьев и генерал-майор внутренней службы Сергей Басак. Они отметили высокий профессиональный уровень сотрудников Центра кинологического обеспечения МВД России, а также организацию и проведение сборов в целом.  

Проведенные учебно-тренировочные сборы стали важным этапом в повышении квалификации специалистов-кинологов, укреплении сотрудничества в области кинологической службы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
220
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
454
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
444
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
383
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
381
Весь список