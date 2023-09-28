В Самарской области продолжаются теплые дни

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В четверг, 28 сентября, в регионе сохранится теплая осенняя погода. Днем будет пригревать солнце, а столбик термометра покажет +21 градус. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер подует с северо-запада и севера со скоростью 5-10 м/с. Воздух прогреется до +15…+21 градусов.

В ночь на 29 сентября похолодает до +2…+7 градусов, местами до 12 градусов. А ветер будет очень слабый и неустойчивый. Сохранится переменная облачность без существенных дождей.

В пятницу в светлое время суток самарцы насладятся теплой погодой - столбики термометров покажут +17…+22 градуса, а ветер сменит направление на северо-западное, 6-11 м/с. На улице ожидается переменная область, однако местами по северо-востоку возможен небольшой дождь, пишет Сова.