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В Самарской области продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

7 сентября 2023 14:17
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Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области посетил территориальный орган внутренних дел.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции представитель Общественного совета при ГУ МВД по Самарской области Ривгат Хузин совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по Кошкинскому району Глебом Мотолыгиным посетили подразделения полиции при территориальном органе.

Врио начальника отдела подполковник полиции Николай Зюзин показал общественникам дежурную часть, ознакомил с работой оперативного дежурного, осуществляющего проверку ведения документации по приему и регистрации сообщений от граждан и качества предоставления населению государственных услуг. Представители общественности отметили, что помещение оснащено всей необходимой оргтехникой.

Ривгат Хузин обратил внимание, что на информационных стендах размещена актуальная информация для посетителей отдела.

Вход в административное здание оборудован пандусом для маломобильных граждан, имеется кнопка вызова сотрудников.

В процессе проверки Николай Зюзин рассказал об укомплектованности служебными автомобилями, их техническом состоянии и количестве.

В ходе мониторинга было осмотрено здание отделения участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних.

Капитан полиции Евгений Пысерев и младший лейтенант полиции Мария Платонова подробно рассказали о количестве несовершеннолетних, состоящих на учете, и о тех профилактических мерах, которые проводятся сотрудниками полиции. Вопросов и жалоб по условиям и режиму работы от сотрудников не поступило.

Общественники провели осмотр информационных стендов, на которых размещена актуальная информация для посетителей. Ривгат Хузин отметил, что часть информационных листов прикреплены ненадлежащим образом. Данный недостаток устранен в ходе проверки.

При проверке отделения по вопросам миграции начальник ОВМ майор полиции Анна Титова рассказала о том, что большая часть обращений граждан осуществляется посредством единого портала государственных услуг по предварительной записи. Те граждане, у которых нет возможности записаться через портал, принимаются очно и им помогают сотрудники отделения.

Общественниками отмечено наличие в зале для посетителей кулера с одноразовыми стаканчиками. Проведён осмотр стендов, на которых содержится актуальная информация для посетителей отдела.

При посещении подразделения Госавтоинспекции Ривгат Хузин отметил, что у входа в здание, оборудованное пандусом, имеется кнопка вызова сотрудников для маломобильной группы граждан.

Ривгат Хузин ознакомился с порядком деятельности сотрудников подразделения, обратил внимание на оснащенность помещений информационными стендами.

Общественники пообщались с гражданами, ожидающими получения госуслуг в регистрационно-экзаменационном отделе. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение, рассказали, что весь процесс получения той или иной услуги составляет не более 10-15 минут.

В завершении проверки Ривгат Хузин дал положительную оценку работе подразделений, отметив, что существенных недостатков выявлено не было.

После было проведено совместное совещание с представителями Общественного совета при ОМВД России по Кошкинскому району Председатель Общественного совета при территориальном органе Глеб Мотолыгин рассказал о результатах работы.

По итогам было рекомендовано активизировать работу Общественного совета по участию в общественно-значимых мероприятиях, проводимых на территории района, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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