В Самарской области продолжается региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

272

В области продолжаются соревнования регионального этапа мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. С 20 по 24 марта в конкурсных испытаниях участвовали юниоры-школьники от 14 лет, а уже с 25 марта к соревнованиям приступают участники из основной возрастной категории – студенты СПО. Региональный этап чемпионата «Профессионалы» продлится до 29 марта. Победители представят регион на федеральном уровне.

Если в 2023 году для школьников Самарской области были доступны лишь 8 компетенций Всероссийского чемпионатного движения, то в этом году юниоры соревновались уже по 19. В числе новых компетенций чемпионата: эксплуатация беспилотных авиационных систем, токарные работы на станках с ЧПУ, веб-технологии, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, мобильная робототехника, поварское дело, рекрутинг, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, ресторанный сервис и разработка виртуальных миров. 5 новых компетенций станут доступны и для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования (основная возрастная категория).

Ольга Лысикова, заместитель министра образования и науки Самарской области, отметила уникальность чемпионата, посетив одну из его площадок: «Поволжский государственный колледж – не только площадка для проведения соревнований чемпионата, но и базовая организация кластера федерального проекта «Профессионалитет». Он предполагает, что учебные заведения среднего профессионального образования готовят кадры с учетом тех уникальных требований, которые предъявляют предприятия под запрос работодателя. Сейчас, когда наша экономика нуждается в кадрах как никогда, предприятия заинтересованы во взаимодействии. Ребята уже понимают, где и в каких условия будут работать. Чемпионат – это уникальные соревнования, ведь если с компьютером школьник знакомится с детства, то токарный или фрезерный станок есть далеко не в каждом доме. Участники чемпионата – наш будущий потенциал, они очень нужны в СПО.»

Поволжский государственный колледж на прошлой неделе стал центром притяжения юных специалистов: будущие токари и фрезеровщики изготавливали детали на станках, завтрашние специалисты в сфере туризма готовились к переговорам с потенциальными заказчиками. А в соседней аудитории проходили соревнования по компетенции «Цифровая метрология» – здесь ребята рассматривали микросхемы и изучали модели под 3D-сканером.

Среди участников чемпионата есть и продолжатели семейных профессиональных династий. Так, например, восьмиклассник МБОУ Школа № 144 г. города Самары Михаил Башев принял участие в соревнованиях по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» среди юниоров. А его мама – Наталья Клубкова – является экспертом-наставником чемпионата.

«Если честно, я сегодня спал плохо – волновался, – делится Миша. – Это мой первый чемпионат, поэтому не хочется ударить в грязь лицом. Я настроен на победу! Тем более, что со мной всегда мой главный наставник и моя опора – мама. Для меня фрезерные работы – это очень интересно, я планирую и дальше развиваться в этом деле и поступать в Поволжский государственный колледж». Нынешний 2024-й год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным «Годом семьи», поэтому особенно приятно встречать такие истории на площадках чемпионата.

Напомним, в 2023 году Министерством просвещения Российской Федерации разработана и реализуется концепция Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. «Профессионалы» – уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов, демонстрирующих свои профессиональные навыки, и представителей предприятий, транслирующих реальные требования к квалифицированным специалистам.

Такое взаимодействие позволяет готовить профессионалов с учетом запросов экономики и совершенствовать систему подготовки кадров, повышая авторитет и востребованность рабочих профессий. Региональным оператором чемпионатного движения выступает Центр профессионального образования Самарской области. В течение десяти дней более 1,5 тыс участников в пяти городах Самарской области, в том числе на базе мастерских, созданных по нацпроекту «Образование», принимают участие в соревнованиях регионального этапа: 21 площадка Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорска и Кинель-Черкасс. 460 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 74 компетенциям, востребованным на территории региона. Участие в соревнованиях принимают школьники от 14 лет и студенты СПО. Во время выполнения заданий конкурсантам предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям. Конкурсантами соревнований стали школьники и студенты СПО. Во время выполнения заданий участникам предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям.