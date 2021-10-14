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В Самарской области продолжается реализация Foodtech Russia Accelerato

14 октября 2021 14:05
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Для участия в фудтех-акселераторе Самарской области подано более 270 заявок из России и ближнего зарубежья.

В Самарской области продолжается реализация Foodtech Russia Accelerator, интенсивной программы, которая дает возможность стартапам и бизнесу напрямую предложить свой продукт топ-менеджерам корпораций-партнеров и провести тестирование на инфраструктуре предприятий. Проекты с готовым продуктом смогут провести оплачиваемый пилот на площадках партнеров. Лучшие проекты смогут продолжить работу с корпорациями и стать поставщиком.

В Самарской области, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, формируется благоприятный деловой климат, благодаря активной реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». «Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики», - уверен Глава региона.  

Foodtech Russia Accelerator организован Ассоциацией молочных производителей «Дамол», министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией YellowRockets, при поддержке дистрибьютора «Далимо», продовольственного интернет-магазина «Домашкино», ресторанных сетей и других компаний. 

«Foodtech Russia Accelerator – отличная возможность для разработчиков заявить о своей идее, а для индустриальных партнеров – внедрить передовые, апробированные технологические решения. Мы привлекаем инновационные разработки со всей страны и ближнего зарубежья в Самарскую область, чтобы помочь нашим крупным компаниям успешно развиваться на благо региона, осваивать новые направления работы, расширять продуктовую линейку, совершенствовать производственные процессы, создавать новые рабочие места с комфортными условиями труда и достойной оплатой. В Самарской области развита сфера фудтеха, здесь работают федеральные дистрибьюторы и крупные производители еды, созданы большие ресторанные группы. И мы, посредством акселератора, способствуем их дальнейшему всестороннему росту», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего для участия в акселераторе подано 278 заявок с проектами из 60 городов России, Туркменистана, Казахстана и Беларуси. После экспертизы и изучения разработок профильными аналитиками из корпораций-партнеров к работе в акселераторе допущено 36 стартапов. 

Больше всего заявок пришло от проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Перми. Самые популярные направления деятельности стартапов, указанных в описании проектов, стали: Еда будущего и новые продукты, E-commerce, цифровизация общепита, доставка и логистика в Foodtech, Роботизация и автоматизация, цифровизация и автоматизация ритейла, производство БАДов, суперфудов и пищевых добавок, коррекционное питание и цифровые решения для пищевой промышленности.

 «Российский рынок фудтеха стремительно развивается и одно из свидетельств этого – наш акселератор. Почти 300 проектов из 60 регионов! Немало интересных идей, некоторые просто отличные. Приятно видеть, что в нашей стране столько нестандартно мыслящих людей, стремящихся делать бизнес сейчас, когда экономическую ситуацию в стране и мире стабильной не назовешь. Нам интересно работать в этом проекте. Искренне надеемся, что часть участников акселератора станут успешными предпринимателями и поднимут нашу экономику и фудтех-рынок, в частности, на новый уровень», - отметила PR-менеджер АМП «Дамол» Лилия Абдуллина. 

Стадии, подавших заявку, проектов распределились почти поровну – 84 стартапа организовывают первые продажи, 94 - разработали MVP (минимально жизнеспособный продукт), 100 проектов находятся на стадии масштабирования бизнеса. 

По решению экспертов, 36 стартапов продолжат дальнейшую работу в акселераторе. Их задача - после общения с представителями корпораций-партнеров рассчитать экономическое обоснование и приступить к тестовому внедрению. О результатах работы с корпорациями стартапы расскажут в декабре на финальной презентационной сессии. 

«Российский фудтех каждый год растет на 20-30%. По разным оценкам объем рынка рынка сейчас достигает $1,4 млрд, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы рост остановился. Наоборот, пандемия дала толчок к популяризации новых отраслей и новых рынков. В акселератор пришли заявки из 60 городов - это говорит о том, что в стране много разработок на эту тему. Российские разработчики и производители не отстают от мировых тенденций, а в некоторых моментах наш Foodtech использует самые передовые идеи. Поэтому у российского фудтеха есть все шансы быстро завоевать мир», - подчеркнул основатель и руководитель YellowRockets Сергей Богданов.

 

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