В Самарской области продолжается оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2025»

С 13 сентября 2025 года проводится очередной этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

Как сообщил начальник Управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров: «Основными целями операции являются выявление и пресечение незаконных каналов миграции, документирование и пресечение правонарушений, допущенных иностранными гражданами в местах их компактного проживания и осуществления трудовой деятельности».

Так, на территории строящегося коттеджного поселка в Красноярском районе Управлением по вопросам миграции при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии проведены проверочные мероприятия соблюдения миграционного законодательства. Полковник полиции отметил, что в ходе проверки выявлено 24 иностранных гражданина, 10 из которых незаконно осуществляли трудовую деятельность. Указанные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателей данных иностранных граждан.

Кроме того, при проведении проверочных мероприятий на территории одного из предприятий по ремонту спецтехники в Волжском районе выявлены иностранные граждане осуществляющие трудовую деятельность в качестве мастеров по ремонту без соответствующих патентов.

Денис Тимурович рассказал, что за незаконное использование труда иностранных работников, работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 750 000 рублей и напомнил, что привлечение к трудовой деятельности иностранных работников возможно только в случае их оформления в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации.

Незаконное привлечение к труду иностранцев, может повлечь наложение административных штрафов на сумму до 1 миллиона рублей за каждого иностранного гражданина.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.