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В Самарской области продлили антиковидные ограничения для подростков

15 февраля 2022 13:46
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В Самарской области продлили антиковидные ограничения для подростков

На заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу решили продлить ограничения для подростков, которые действую в Самарской области. Речь идет о запрете для несовершеннолетних на посещение мест массового пребывания граждан. Речь идет о музеях, театрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах, цирках, зоопарках, океанариумах и других объектах развлечения и досуга. Ограничения будут действовать в течение ближайших двух недель.

По данным главы областного Минздрава Армена Беняна, за неделю участились тяжелые формы заболевания. Коечный фонд пришлось расширить на 1000 мест, так как стало больше людей, которым потребовалась госпитализация. На данный момент в госпиталях проходят лечение 4794 пациента с COVID-19 и подозрением на него. На амбулаторном этапе — 65 тысяч человек с коронавирусом и почти 52,4 тысячи – с пневмонией и ОРВИ, сообщает Самара-ГИС. 

Теги: Коронавирус

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