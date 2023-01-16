В Самарской области приостановят работу радио и ТВ с 16 по 22 января

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В Самарской области на этой неделе возможны кратковременные перерывы трансляции телевидения и радио. Это связано с профилактическими и плановыми работами.

В РТСР Самарской области опубликовали расписание плановых отключений. Время указано московское.

При этом специалисты отметили, что работы могут отменить или перенести из-за плохих погодных условий. К слову, метеоусловия за почти неделю аномальных морозов внесли коррективы во многие социальные сферы. Школьники уходили на дистанционку, общественный транспорт готовили к выходу на линию по ночам, пишет Сова..

Фото: РТСР

