В Самарской области придумали еще один способ борьбы с алкоголизмом

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Проект об изменении областного закона «О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области» внес в губернскую думу депутат Максим Федоров.

По словам парламентария, на данный момент в Самарской области алкоголь можно покупать в магазинах с раннего утра и до позднего вечера: с 8:00 до 23:00. Депутат предложил сократить время розничной продажи алкоголя, установив его с 14:00 до 20:00.

— Данная мера приведет к уменьшению потребления алкоголя, что непременно отразится на качестве жизни людей. Приступил к работе над следующим законопроектом, — написал Максим Федоров.

Борьба с алкоголизмом в Самарской области идет не первый день. Некоторые меры приняли еще в 2024 году. Так, летом депутаты губудмы проголосовали за закон об ограничении деятельности «наливаек». С 1 сентября в пунктах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними, запретили продавать алкоголь с 22:00 до 10:00, пишет 63.ру.