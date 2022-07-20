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В Самарской области при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп органов власти

20 июля 2022 09:54
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В Самарской области при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп органов власти

В Самарской области при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп муниципалитетов, министерств и личных страниц глав администраций в популярных социальных сетях

Принятый Федеральный закон «О Госпабликах» обязывает органы власти не только наполнять необходимой информацией официальные сайты, но и вести аккаунты в социальных сетях. Жители Самарской области уже привыкли к тому, что могут написать сообщение в адрес главы администрации или министерства на той площадке, где им удобно общаться.

«Отрабатывать сообщения в соцсетях в нашем регионе начали задолго до принятия ФЗ «О Госпабликах». По инициативе губернатора Самарской области еще в 2017 году муниципалитеты и областные министерства начали брать в работу вопросы из соцсетей. Дмитрий Игоревич всегда подчеркивает, что таким образом жители могут быть ближе к власти и решать насущные вопросы напрямую, быстрее и эффективнее.

На сегодня при содействии ЦУР Самарской области в нашем регионе развивается проект «Политики новой волны». Главы 37 муниципалитетов, а также 9-ти внутригородских районов Самары завели свои личные страницы в наиболее популярных в нашем регионе соцсетях: Вконтакте, Одноклассники, а также в Телеграм. По сути, это дополнительно почти 140 официальных аккаунтов для обратной связи с жителями. Там ведется работа с комментариями, берутся в работу и личные сообщения. Сотрудники ЦУР контролируют, чтобы вопросы граждан находили решения, все официальные страницы подключены к системе «Инцидент Менеджмент»», - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Также в соцсетях представлены все министерства, муниципалитеты, внутригородские районы и департаменты областного центра. Таким образом, к моменту выхода Федерального закона сетка Госпабликов в нашем регионе насчитывает более 300 официальных страниц органов власти.

Популярность официальных площадок среди жителей растет. Из 10 тысяч сообщений граждан, которые ежемесячно отрабатывают органы власти Самарской области, каждое третье приходит с официальной площадки, в Минздраве и Минсоцдемографии половина инцидентов – это сообщения или комментарии в официальных группах этих ведомств. Таким образом, официальные страницы и паблики становятся весомой альтернативой независимым площадкам. Если люди ждут решения проблемы – они идут в официальные группы органов власти.

Главы городов и районов Самарской области активно набирают подписчиков благодаря работе с комментариями. Лучший способ продвижения официального аккаунта – это качественная обратная связь и кейсы решенных вопросов, уверены представители муниципалитетов.

Следующим шагом развития Госпабликов на федеральном уровне станет принятие отдельного постановления Правительства РФ, которое закрепит конкретные требования к ведению групп. В частности, в документе перечислят такие критерии, как периодичность публикации контента, применение визуальных элементов (карточки, видео) и преимущественное использование информационного стиля при написании постов. Сейчас перечень требований находится в разработке.

Важно отметить, что региональный ЦУР здесь также работает на опережение и уже 1,5 года проводит систематическое рейтингование официальных групп на предмет качества контента, вовлеченности пользователей в посты, работу с комментариями. Также на регулярной основе проводится обучение специалистов по обратной связи по повышению качества ведения официальных страниц органов власти Самарской области в соцсетях.

 

 

 

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