В Самарской области при поддержке государства многодетные родители воспитывают дочек и получают новые профессии

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В Самарской области около 130 тысяч семей получили социальные меры поддержки в этом году. Помощь семьям с детьми – приоритет государственной политики. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе формируется интегральная система мер соцподдержки, основанная на принципе «человекоцентричности». Один из примеров такого подхода – семья Шишкиных из муниципального района Хворостянский.

Супруги Вадим и Оксана Шишкины воспитывают четырех дочек, очно учатся в Хворостянском государственном техникуме им. Ю. Рябова и получают меры социальной поддержки. Мама пока не работает, занимается детьми, ведь младшей Даше нет еще и года. Глава семьи - участковый полицейский. Вадим учится по специальности «экономика и бухгалтерский учет», а Оксана - на педагога дошкольного образования.

По признанию главы семьи, он у родителей был единственным ребенком, а всегда мечтал о большой семье «как у бабушки», у которой было 11 детей. Его мечта сбылась. «В наше время есть все возможности воспитывать много детей, лишь бы они здоровые были. При грамотном распределении дел времени хватает и на семью, и на работу, и на учебу. Справляемся, сложностей не возникает, тем более государство помогает», – рассказывает многодетный отец.

Родители Шишкины получают выплаты на детей с момента рождения первого ребенка. А два года назад семья, используя средства материнского капитала, построила просторный дом и переехала в него из небольшой квартиры. Также супругам выплатили региональный семейный капитал на третью дочку в размере 100 тыс. рублей.

Сейчас семья ежемесячно получает несколько выплат и пособий на детей, среди них пособие на питание школьникам из многодетных семей, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг по категории «многодетная семья», компенсацию родительской платы за детский сад и другие.

«Доплаты мы получаем на всех детей, – говорит Оксана. – Еще и как студенческая семья по нацпроекту «Демография» получаем поддержку. Детей нужно одеть, обуть, есть платные кружки, а с помощью от государства легче справляться».

«Сейчас подход к каждой семье индивидуальный. Рождается ребеночек, приходит мама оформлять пособие, мы уже смотрим индивидуально, какие выплаты может получить семья. Советуем, как быстрее и лучше оформить эти пособия, где-то делаем запросы сами, - рассказывает инспектор Управления социальной защиты населения Хворостянского района Светлана Батейщикова. - Выплаты получают около 1 тысячи семей нашего района, из них 413 – многодетные. Из наиболее значимых мер соцподдержки – это ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей в размере 12 600 рублей, региональный семейный капитал в 100 тысяч рублей, 50-ти процентная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг».

В 2022 году в Самарской области семьям с детьми предоставляется 35 мер социальной поддержки, получателями которых являются семьи, где подрастают более 200 тысяч детей.