Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
В Самарской области представят выставку документов «Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии»

20 октября 2025 15:30
166
В выставочном зале Центрального государственного архив Самарской области представят выставку документов «Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии»

23 октября 2025 года в 14.00 в выставочном зале Центрального государственного архив Самарской области (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3-й этаж) состоится открытие выставки документов «Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии», посвященной уголовному розыску самарской советской рабоче-крестьянской милиции 20-х годов XX века.

Организаторами выставки выступили Центральный государственный архив Самарской области, музей истории органов внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

На выставке впервые представлены широкой публике уникальные документы периода становления системы уголовного розыска в городе Самаре в 20-е гг. XX века из фондов Центрального государственного архива Самарской области. В числе экспонатов - циркуляры, доклады, отчеты начальника уголовного розыска, приказы по личному составу, анкеты, удостоверения сотрудников уголовного розыска, протоколы обысков, допросов, карточки преступлений, дактилоскопические карты, материалы уголовных дел и др. Особый интерес вызывает иллюстрированная структура административного аппарата в Самаре, динамика раскрытых преступлений за 1925 г., книга кличек и прозвищ преступников, документы на служебно-розыскных собак и др.

Документальный ряд выставки дополнен предметами профессиональной деятельности сотрудников милиции. Посетители могут увидеть инсталляцию, демонстрирующую  кабинет сотрудника уголовного розыска.   

Во время открытия выставки для ее участников будет проведена обзорная экскурсия. 

На мероприятие приглашены архивные и музейные работники, краеведы, представители самарских вузов.  

Выставка будет проходить с 23 октября по 10 декабря 2025 г. по адресу:  г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж. Телефон: 8(846)200-98-86.

12+

Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
532
