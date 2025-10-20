В Самарской области представят выставку документов «Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии»

166

23 октября 2025 года в 14.00 в выставочном зале Центрального государственного архив Самарской области (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3-й этаж) состоится открытие выставки документов «Становление советского уголовного розыска в Самарской губернии», посвященной уголовному розыску самарской советской рабоче-крестьянской милиции 20-х годов XX века.

Организаторами выставки выступили Центральный государственный архив Самарской области, музей истории органов внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

На выставке впервые представлены широкой публике уникальные документы периода становления системы уголовного розыска в городе Самаре в 20-е гг. XX века из фондов Центрального государственного архива Самарской области. В числе экспонатов - циркуляры, доклады, отчеты начальника уголовного розыска, приказы по личному составу, анкеты, удостоверения сотрудников уголовного розыска, протоколы обысков, допросов, карточки преступлений, дактилоскопические карты, материалы уголовных дел и др. Особый интерес вызывает иллюстрированная структура административного аппарата в Самаре, динамика раскрытых преступлений за 1925 г., книга кличек и прозвищ преступников, документы на служебно-розыскных собак и др.

Документальный ряд выставки дополнен предметами профессиональной деятельности сотрудников милиции. Посетители могут увидеть инсталляцию, демонстрирующую кабинет сотрудника уголовного розыска.

Во время открытия выставки для ее участников будет проведена обзорная экскурсия.

На мероприятие приглашены архивные и музейные работники, краеведы, представители самарских вузов.

Выставка будет проходить с 23 октября по 10 декабря 2025 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж. Телефон: 8(846)200-98-86.

12+