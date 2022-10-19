В Самарской области появятся три новые госнаграды

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В Самарской области власти намерены расширить список наград для жителей региона. В перечень уже существующих девяти наград в области собираются включить еще три. Речь идет о почетных знаках. Все они будут носить имена выдающихся земляков: Нестора Постникова, Николая Семенова и Дмитрия Устинова.

— Почетным знаком Нестора Постникова могут быть отмечены граждане за значительный вклад в сфере здравоохранения: за организацию оказания медпомощи, подготовку кадров, научную и иную деятельность во благо развития отрасли, высокий профессионализм, а также за личные заслуги в благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и иных медучреждений, — пояснили на заседании комитета по законодательству в Самарской губернской думе.

Нестор Васильевич Постников (1821–1913 гг.) — российский врач, статский советник. Постников в 1858 году учредил первое в России кумысолечебное заведение и поставил лечение кумысом на научную почву. На эту тему Нестор Васильевич напечатал несколько статей в разных изданиях, а отдельно издал: «Кумысолечебное заведение близ г. Самары» (Самара, 1860 г.) и «О кумысе, его свойствах и действии на человеческий организм» (Самара, 1867 г.). В Самаре имя Нестора Постникова носит овраг, где располагалась кумысолечебница.

Почетный знак Николая Семенова будет вручаться ученым за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, обеспечение лидерства региона в науке, повышение престижа образовательных учреждений губернии.

Николай Николаевич Семенов (1896–1986 гг.) — русский и советский физикохимик и педагог, один из основоположников химической физики. Внес существенный вклад в развитие химической кинетики. Академик АН СССР (1932 год, член-корреспондент с 1929 года), единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии (награжден в 1956 году). Дважды Герой Социалистического Труда. В 1913 году Николай окончил Самарское реальное училище.

Почетный знак Дмитрия Устинова смогут получить военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также других федеральных органов исполнительной власти, выполняющие задачи по обеспечению безопасности государства. Гражданские лица будут награждаться этим знаком за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка, пишет 63.ру.

Дмитрий Устинов (1908–1984 гг.) — советский военачальник и государственный деятель. Маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, народный комиссар и министр вооружения СССР, министр оборонной промышленности СССР, министр обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС.

Сейчас в списке госнаград региона официально значатся:

звание «Почетный гражданин Самарской области»;

знак отличия Князя Григория Засекина;

знак отличия «За заслуги перед Самарской областью»;

почетный знак Трудовой Славы;

почетный знак губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской»;

почетный знак Самарской губернской думы «За заслуги в законотворчестве»;

знак отличия «Материнская доблесть» I и II степени;

почетное звание Самарской области;

губернская премия.