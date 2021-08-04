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В Самарской области появятся две новые автономные некоммерческие организации

4 августа 2021 10:21
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В Самарской области появятся две новые автономные некоммерческие организации

Постановления об их создании подписаны председателем областного правительства Виктором Кудряшовым и опубликованы на сайте pravo.samregion.ru.

АНО «Региональный центр реализации проектов «СОТА» займется оказанием услуг по реализации проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Самарской области. Также предметом деятельности АНО станет организация и проведение социально значимых акций и мероприятий по поддержке гражданских инициатив, в том числе приуроченных к праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и другим событиям. Соучредителями некоммерческой организации статут департамент управделами губернатора и правительство региона, а подконтрольна она будет департаменту внутренней политики.

Еще одна АНО – «Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области «Таволга» — получит профиль в сфере дополнительного профессионального образования и займется развитием талантов и трансформацией государственного и муниципального управления в регионе. Соучредителями «Таволги» также будут выступать департамент управделами и областное правительство. Координировать деятельность АНО поручено департаменту кадровой политики и госуправления администрации губернатора Самарской област, пишет Обозрение.

Теги: НКО

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