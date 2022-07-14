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В Самарской области появился новый министр

14 июля 2022 10:29
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В Самарской области появился новый министр

В среду, 13 июля, появилась информация о назначении нового министра в Самарской области. Им стал глава департамента туризма региона Артур Абдрашитов.

Артур Игоревич Абдрашитов родился 31 мая 1989 года в Казани. В 2011 году окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специализации «экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства». На должность руководителя департамента госслужащего назначили в январе 2020 года.

— Артур Абдрашитов назначен министром туризма Самарской области 12 июля 2022 года, — сообщили в пресс-службе одноименного министерства.

Артур Игоревич возглавил новое министерство туризма, что появилось вместо одноименного департамента. Последний в свою очередь после подписания всех документов будет упразднен, пишет 63.ру.

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