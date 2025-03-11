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В Самарской области поставлен на кадастровый учет Высокинский пансионат для ветеранов труда

11 марта 2025 11:56
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В Самарской области поставлен на кадастровый учет Высокинский пансионат для ветеранов труда

Самарским Росреестром поставлен на кадастровый учет жилой корпус государственного бюджетного учреждения Самарской области «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)».

Трехэтажное здание расположено по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Степная, д. 1В. Жилой корпус имеет площадь более 15500 кв. м.

Высокинский пансионат построен по программе «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Он предназначен для оказания высококвалифицированной и специализированной социальной помощи престарелым и инвалидам и рассчитан на постоянное проживание 136 человек.

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