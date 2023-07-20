В Самарской области полным ходом идут «Каникулы с Общественным советом»

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Отдельной темой профилактической встречи стало соблюдение мер личной безопасности в период летних каникул.

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники проводят профилактические мероприятия с детьми и подростками.

В городе Сергиевск инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Елена Стюхина и участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Антон Дмитриев совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергеем Филлиповым посетили ребят, отдыхающих в санатории.

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Волжскому району совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе Сергеем Братко посетили детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина.

В ходе бесед полицейские напомнили ребятам о возрасте наступления административной и уголовной ответственности, рассказали об основаниях для постановки на профилактический учет и о вреде употребления алкоголя и табачных изделий.

Отдельной темой стало соблюдение мер личной безопасности в период летних каникул. Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали присутствующим соблюдать правила дорожного движения, напомнив значение дорожных знаков и правила езды на велосипедах, скутерах и мопедах, а также поведения в общественных местах, рассказав об ответственности за нарушение требований законодательства.

Общественники подчеркнули, что нельзя брать вещи или подарки из рук незнакомцев, напомнили о правилах безопасности на водоёмах и о запрете разжигать костры в лесных массивах.

Ребята поделились своими впечатлениями о мероприятии, поблагодарили гостей за познавательную беседу, пообещав соблюдать изученные правила и рассказать о них своим друзьям.

Организаторы мероприятия искренне пожелали ребятам весело, интересно, а главное безопасно провести летние каникулы.