В Самарской области «Полицейский Дед Мороз» продолжает дарить детям праздник

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В рамках ежегодной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому району посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Начальник территориального ОВД Сергей Гусев вручил детям в подарок портативную аудиосистему и поздравил ребят с наступающим Новым годом и Рождеством. Представитель Общественного совета при территориальном органе Анна Минина пожелала детям хорошего настроения: «Верьте в чудеса, верьте в сказку, загадывайте желания, и они обязательно сбудутся!». В завершении встречи полицейские вручили ребятам сладкие подарки и напомнили правилах безопасности в Интернете.



В Жигулевске настоящий Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой навестил воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония». Ребята подготовились к встрече с гостями и выучили новогодние стихотворения. Дети вместе с гостями водили хоровод вокруг новогодней ели, радостные улыбки и смех не сходил с лиц воспитанников Центра. Полицейские поздравили ребят с наступающим Новым годом, вручили подарки, а также напомнили им об основных правилах законопослушного поведения и об ответственности за противоправные действия.



Сотрудники ОМВД России по Волжскому району при поддержке Общественного совета при территориальном ОВД посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек». Полицейские поздравили воспитанников с наступающим Новым годом, пожелали ребятам здоровья, добра и отличного праздничного настроения. Не забыли полицейские напомнить и о том, что зимние каникулы надо будет провести максимально безопасно, и раздали всем полезные и приятные подарки - канцтовары, настольные игры, альбомы, карандаши, краски, фломастеры и, конечно же, сладости! Ребята, в свою очередь, подготовили танцевальное представление и выучили стихотворения, что стало подарком для самих полицейских. Искренние эмоции и улыбки детей – это самое дорогое, что есть на свете!

Фото: ГУ МВД СО