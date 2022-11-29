В Самарской области полицейские рассказали учащимся о правилах безопасности в сети Интернет

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Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности подрастающего поколения.

Сотрудники полиции Самарской области продолжают проводить мероприятия с подрастающим поколением, направленные на повышение уровня правовой грамотности молодежи.

Так, сотрудники УОООП ГУ МВД России по Самарской области и УМВД России по г. Самаре, встретившись с учащимися образовательных организаций региона, рассказали им о наиболее распространенных способах мошенничества в сети Интернет и методах защиты от них, а также уделили особое внимание вопросам безопасности персональных данных. Полицейские подчеркнули, что представители молодежи, как правило, очень хорошо знакомы с современными устройствами коммуникации и более осведомлены о новых информационных уловках, но порой аферистам удается обмануть и молодых людей. Сотрудники полиции призвали учащихся быть осторожными при совершении онлайн-покупок, рекомендовали использовать сложные пароли для безопасности личных аккаунтов, устанавливать специальные программы и фильтры для защиты устройств.

Особое внимание уделили безопасности в Интернете. Учащиеся вместе с полицейским вспомнили простые правила, которые нужно соблюдать при общении в социальных сетях и мессенджерах, а также при размещении личной информации на своих страницах. Сотрудники полиции подчеркнули, что ни в коем случае нельзя указывать персональные данные, разглашать пароли от своего аккаунта, общаться с неизвестными пользователями. Ребята внимательно слушали организаторов мероприятия, активно задавали интересующие их вопросы.

В завершение встреч полицейские подробно рассказали о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам. Кроме того, молодых людей проинформировали о специфике и основных направлениях деятельности добровольной народной дружины, о правилах вступления в ряды ДНД и предъявляемых требований к кандидатам, о материальном стимулировании и льготах и пригласили вступить в ряды дружинников.