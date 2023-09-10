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В Самарской области полицейские проводят уроки мужества

10 сентября 2023 12:48
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В Самарской области полицейские проводят уроки мужества

Патриотические мероприятия прошли в Кошкинском и Хворостянским районах.

Уроки мужества проводятся для помощи детям и подросткам в понимании беспримерного подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны, связи героического прошлого страны с современностью; исторического, героико-патриотического и культурно-нравственного воспитания школьников.

В ходе встреч полицейские рассказывают о важных вехах в истории нашей страны, о героизме и беззаветной любви к Родине, проявленной в разные годы доблестными советскими и российскими солдатами.

Так, в Кошкинском районе заместитель начальника отдела - руководитель ГРЛС лейтенант полиции Олеся Мельникова рассказала ребятам, как в неимоверно трудных условиях, сопряженных, порой, со смертельной опасностью, наши солдаты и офицеры всегда сохраняют верность воинской присяге, служебному и человеческому долгу.

В Хворостянском районе начальник Отдела внутренних дел подполковник полиции Николай Денисов поговорил с ребятами об истории России и о патриотизме. Он акцентировал внимание на том, что нужно не просто любить  и уважать свою страну и ее граждан, но и стремиться работать на благо своего народа, приносить пользу государству. «Яркими примерами тому служат наши земляки - герои Великой Отечественной войны и других войн,  подвиги которых бессмертны. Важно всегда помнить, что только мы можем защитить свою страну», - отметил полицейский.

Сотрудники полиции рассказали школьникам о преимуществах службы в полиции, льготах и гарантиях, предоставляемых сотрудникам силовых структур. В завершении мероприятий ответили на вопросы учащихся.

Дети и педагоги поблагодарили сотрудников полиции за вклад в дело воспитания подрастающего поколения.

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