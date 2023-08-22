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В Самарской области полицейские провели рейд на правом берегу р. Волги

22 августа 2023 09:58
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В Самарской области полицейские провели рейд на правом берегу р. Волги

По результатам проверки выявлены лица, нарушившие миграционное законодательство.

Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области, отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полком патрульно-постовой службы полиции при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области на правом берегу р. Волги, проверили места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объекты, на которых они могут осуществлять трудовую деятельность. В мероприятии также приняли участие сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства и участковые уполномоченные полиции.

За несколько часов патрулирования территории выявили 15 фактов нарушения миграционного законодательства. Некоторые из нарушителей пытались скрыться от сотрудников полиции, спрятавшись в недостроенных домах, но были оперативно задержаны.

В результате за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета полицейские составили 1 протокол об административном правонарушении. Еще один – за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. В отношении еще пяти человек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении 8 граждан - по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации 4 граждан.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

 

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