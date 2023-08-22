В Самарской области полицейские провели рейд на правом берегу р. Волги

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По результатам проверки выявлены лица, нарушившие миграционное законодательство.

Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области, отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полком патрульно-постовой службы полиции при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области на правом берегу р. Волги, проверили места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объекты, на которых они могут осуществлять трудовую деятельность. В мероприятии также приняли участие сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства и участковые уполномоченные полиции.

За несколько часов патрулирования территории выявили 15 фактов нарушения миграционного законодательства. Некоторые из нарушителей пытались скрыться от сотрудников полиции, спрятавшись в недостроенных домах, но были оперативно задержаны.

В результате за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета полицейские составили 1 протокол об административном правонарушении. Еще один – за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. В отношении еще пяти человек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении 8 граждан - по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации 4 граждан.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.