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В Самарской области полицейские провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

4 апреля 2023 10:08
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В Самарской области полицейские провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

Гражданам рассказали о преимуществах использования официального портала Госуслуг.

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде начальник регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» Марат Ибрагимов побеседовал с курсантами автошколы. Майор полиции рассказал, что подача заявления в электронной форме через портал Госуслуг – это просто, быстро и доступно. После регистрации гражданину необходимо лишь выбрать услугу и направить необходимое заявление. Регистрация автомобиля, замена регистрационных знаков, запись на экзамен, выдача водительского удостоверения, оплата автоштрафов со скидкой – все эти услуги можно получить, записавшись на удобное время на портале Госуслуги. Также полицейский ознакомил будущих водителей со статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием неопытных автолюбителей и напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД.

Аналогичное мероприятие прошло и на территории Большеглушицкого района. Начальник миграционного пункта территориального ОВД майор полиции Ульяна Забродская встретилась с местными жителями, посетившими подразделение. Сотрудница полиции проинформировала присутствующих об услугах, предоставляемых миграционным пунктом в электронном виде; рассказала о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировала, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление. При этом зарегистрированный пользователь может отслеживать статус электронных заявлений онлайн в личном кабинете и узнать о готовности документа.

В завершение мероприятий полицейские ответили на все интересующие граждан вопросы. Присутствующие поблагодарили сотрудников полиции за предоставленную информацию и отметили удобство предварительной записи через портал Госуслуги.

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