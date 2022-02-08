В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности

49

В целях предупреждения дорожного-транспортных происшествий на территории региона полицейские Самарской области регулярно проводят профилактические беседы с юными пешеходами. На днях подобные мероприятия прошли в Кинельском районе.

Так, в рамках профилактического мероприятия «Без риска на дороге!» сотрудники кинельской Госавтоинспекции посетили образовательные учреждения муниципального района Кинельский, где провели с учащимися занятия по вопросам безопасного поведения на дорогах в зимний период.

В ходе одного из занятий инспектор ДПС – лейтенант полиции Брехов Дмитрий обратил внимание ребят на осторожность при переходе дороги, особенно во время сложных погодных условий. Он объяснил, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, возрастает и вероятность заноса машин. Также автоинспектор напомнил ребятам, как вести себя вблизи проезжей части, и рассказал, для чего нужны световозвращающие элементы. Затем инспектор предупредил ребят об опасности катания на санках, ледянках и «ватрушках» с несанкционированных горок, расположенных рядом с проезжей частью, в том числе во дворах. В завершение встречи всем участникам акции вручали световозвращающие брелоки.

Учащиеся еще одного учебного заведения Кинельского района узнали об основных правилах поведения в зоне ограниченной видимости и на скользкой дороге. Инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Олеся Салманова рассказала ребятам о том, какие опасности для пешехода таит в себе использование капюшона на проезжей части. Инспектор объяснила, что переходить дорогу можно только откинув капюшон и убедившись, что приближающиеся машины остановились.

Также, в городе Кинеле полицейские провели для воспитанников детского сада «Солнышко» акцию «Тропинка безопасности». Полицейские в игровой форме рассказали детям об основных правилах безопасности – как на улице, так и дома. Полицейские моделировали различные опасные случаи и спрашивали детей, как бы они поступили. Также, старший прапорщик полиции Ирина Андрейкина рассказала ребятам о том, как вести себя в случае обнаружения подозрительных предметов, а инспектор по делам несовершеннолетних Екатерина Савельева объяснила, как себя вести, что делать и куда обратиться, если они оказались в трудной ситуации.