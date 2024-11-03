В Самарской области полицейские провели экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Но правила бережного отношения к лесу действуют всегда, не забывайте про них.
Минлесхоз СО: пожароопасный сезон закрыт
Откроют выставку актеры и сотрудники Драматического театра "Грань".
Исторический парк Самары: 4 ноября состоится открытие фотовыставки «В городе N»
Голикова: финансирование здравоохранения в РФ обеспечено до 2030 года
Голикова: финансирование здравоохранения в РФ обеспечено до 2030 года
В центре Самары на контактную сеть упало дерево
В центре Самары на контактную сеть упало дерево
И.о. главы Самары Иван Носков совершил объезд двух благоустроенных парков
И.о. главы Самары Иван Носков совершил объезд двух благоустроенных парков
спрос на кандидатов с навыками многозадачности за год вырос на 27%
Спрос на кандидатов с навыками многозадачности за год вырос на 27%
Закрылся единственный в Европе музей Ленина
Закрылся единственный в Европе музей Ленина
Жителям Жигулевска напомнили основные правила при обращении с электро- и газовыми приборами
Жителям Жигулевска напомнили основные правила при обращении с электро- и газовыми приборами
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.55
0.11
EUR 106.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В новом пространстве «ЗИМ Галереи» открылась выставка Жить.Строить.Шить
Писатель Вадим Морозов расскажет о культуре байкеров Самары на рубеже тысячелетий
Мыслить, как изобретатели: Самарская областная научная библиотека приглашает на семинар
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области полицейские провели экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра

3 ноября 2024 12:52
216
В Самарской области полицейские провели экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра

Ребятам рассказали об особенностях и преимуществах службы в органах внутренних дел.

В рамках профориентационной работы сотрудники ОМВД России по Приволжскому району провели для воспитанников социально-реабилитационного центра экскурсию по Отделу.

В ходе мероприятия полицейские рассказали ребятам об истории образования органов внутренних дел, особенностях и преимуществах службы в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции познакомили старшеклассников с работой дежурной части, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, кинологической службы.

Полицейские довели до присутствующих информацию о порядке и условиях поступления на службу и в образовательные учреждения системы МВД России, подробно остановившись на том, какие требования предъявляются к кандидатам на службу и какими качествами должны обладать сотрудники органов внутренних дел.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за познавательную информацию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев предупреждают о временном ограничении движения
3 ноября 2024  11:27
Самарцев предупреждают о временном ограничении движения
183
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
2 ноября 2024  19:45
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
848
Жителям Самарской области обещают метель
2 ноября 2024  13:49
Жителям Самарской области обещают метель
390
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
2 ноября 2024  13:44
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
362
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
1 ноября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
551
Весь список