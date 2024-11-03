В Самарской области полицейские провели экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра

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Ребятам рассказали об особенностях и преимуществах службы в органах внутренних дел.

В рамках профориентационной работы сотрудники ОМВД России по Приволжскому району провели для воспитанников социально-реабилитационного центра экскурсию по Отделу.

В ходе мероприятия полицейские рассказали ребятам об истории образования органов внутренних дел, особенностях и преимуществах службы в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции познакомили старшеклассников с работой дежурной части, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, кинологической службы.

Полицейские довели до присутствующих информацию о порядке и условиях поступления на службу и в образовательные учреждения системы МВД России, подробно остановившись на том, какие требования предъявляются к кандидатам на службу и какими качествами должны обладать сотрудники органов внутренних дел.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за познавательную информацию.