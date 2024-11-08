Я нашел ошибку
Главные новости:
Поток туристов из Китая в Россию вырос в семь раз
Поток туристов из Китая в Россию вырос в семь раз
11% работающих женщин в Самаре столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность
11% работающих женщин в Самаре столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность
В Самарской области полицейские провели для юношей и девушек урок мужества
В Самарской области полицейские провели для юношей и девушек урок мужества
предпенсионеров могут освободить от работы на два дня в год
Предпенсионеров могут освободить от работы на два дня в год
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
Доля личных подсобных хозяйств в России сократилась до минимума за 20 лет
Доля личных подсобных хозяйств в России сократилась до минимума за 20 лет
Девушки-кадеты Росгвардии приняли участие в Параде Памяти в Самаре
Девушки-кадеты Росгвардии приняли участие в Параде Памяти в Самаре
IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива в России
IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива в России
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.07
-0.15
EUR 105.57
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области полицейские провели для юношей и девушек урок мужества

8 ноября 2024 10:00
78
В Самарской области полицейские провели для юношей и девушек урок мужества

Сотрудники полиции рассказали о героических подвигах сотрудников органов внутренних дел и о службе в полиции.

В Самарской области в преддверии Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, полицейские провели для студентов техникума уроки мужества.

В Сергиевске и Приволжском районе сотрудники полиции напомнили юношам и девушкам о важности патриотизма и любви к Родине, рассказали о самоотверженных поступках сотрудников органов внутренних дел.

Сотрудники полиции рассказали присутствующим о служебных буднях полицейских, о деятельности различных подразделений полиции, объяснив, какие требования предъявляются к кандидатам, которые хотят служить в органах внутренних дел.

В завершение бесед юноши и девушки поблагодарили сотрудников полиции за важную информацию и пообещали быть достойными гражданами своей страны.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
8 ноября 2024  09:40
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
78
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
351
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
547
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
408
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
568
Весь список