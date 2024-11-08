В Самарской области полицейские провели для юношей и девушек урок мужества

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Сотрудники полиции рассказали о героических подвигах сотрудников органов внутренних дел и о службе в полиции.

В Самарской области в преддверии Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, полицейские провели для студентов техникума уроки мужества.

В Сергиевске и Приволжском районе сотрудники полиции напомнили юношам и девушкам о важности патриотизма и любви к Родине, рассказали о самоотверженных поступках сотрудников органов внутренних дел.

Сотрудники полиции рассказали присутствующим о служебных буднях полицейских, о деятельности различных подразделений полиции, объяснив, какие требования предъявляются к кандидатам, которые хотят служить в органах внутренних дел.

В завершение бесед юноши и девушки поблагодарили сотрудников полиции за важную информацию и пообещали быть достойными гражданами своей страны.