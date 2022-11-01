В Самарской области полицейские продолжают проводить профилактические беседы со школьниками

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В Самаре, Жигулевске, Новокуйбышевске, Приволжском районе сотрудники полиции провели профилактические беседы со школьниками. Инспекторы напомнили учащимся, как правильно вести себя вблизи проезжей части, в каких местах можно переходить дорогу, а также призвали к внимательности и осторожности на дорогах. Особое внимание уделили обязательному присутствию световозвращающих элементов на одежде у школьников. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что в осенний период, когда темнеет рано, необходимо обязательно применять световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В завершение инспекторы пожелали ребятам безопасных каникул.

А сотрудники полиции ОМВД России по Сергиевскому району провели с учениками начальных классов познавательное мероприятие. Полицейские рассказали школьникам о правилах поведения на улице и в общественных местах, а затем провели тематическую викторину. Мальчишки и девчонки отлично справились с заданием, нашли ответы на каверзные вопросы полицейских и каждый получил в подарок маленький сувенир. В завершение сотрудники полиции рассказали школьникам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения, а также призвали к внимательности и осторожности на дорогах.