В Самарской области полицейские и общественники вручили первые паспорта юным жителям региона

128

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в торжественной обстановке ребятам вручили главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

В Тольятти, Отрадном, Ставропольском и Челно-Вершинском районах в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» сотрудники отдела по вопросам миграции и представители Общественных советов в торжественной обстановке вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.

Торжества проходили в детских оздоровительных лагерях и пансионатах региона.

В ходе мероприятий состоялась церемония поднятия государственного флага под гимн России.

Сотрудники полиции подробно рассказали о правах и обязанностях, полученных вместе с паспортом и призвали ребят с уважением относиться к закону, бережно хранить и использовать основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Полицейские подчеркнули, что паспорт - это свидетельство гражданской зрелости каждого юноши и девушки России, знаменующее наступление качественно нового, ответственного этапа жизненного пути.

Представители Общественных советов при территориальных органах отметили, что Всероссийская акция «Мы – граждане России!» призвана сформировать гражданскую и патриотическую позицию подрастающего поколения, подчеркнули, что получение паспорта – это важное и волнующее событие для молодых людей, которое знаменует начало самостоятельной жизни.

Для каждого из подростков это стало важным событием, которое они разделили со своими родными и близкими.

Ребята отметили, что для них это огромный шаг во взрослую жизнь, который доказывает, что они готовы отвечать за свои поступки и реализовывать конституционные права и поблагодарили полицейских и общественников, отметив, что получение первого паспорта – это очень значимое и запоминающееся событие в жизни каждого человека.

В конце мероприятия организаторы поздравили ребят, пожелав им быть законопослушными и добропорядочными, достойно нести звание гражданина России и подарили каждому по экземпляру основного закона – Конституции РФ.