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В Самарской области полицейские и общественники вручили паспорта юным жителям

23 октября 2023 10:42
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В Самарской области полицейские и общественники вручили паспорта юным жителям

Мероприятие в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России!» прошло в районной администрации г.о. Тольятти

В Тольятти в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с исполняющим обязанности главы администрации Комсомольского района Михаилом Абросимовым и представителем Общественного совета Антоном Просянкиным в торжественной обстановке вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.

Сотрудники полиции подробно рассказали о правах и обязанностях, получаемых вместе с паспортом и призвали ребят с уважением относиться к Закону, бережно хранить и использовать основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Полицейские подчеркнули, что паспорт - это свидетельство гражданской зрелости каждого юноши и девушки России, знаменующее наступление качественно нового, ответственного этапа жизненного пути.

Представитель Общественного совета при территориальном органе Антон Просянкин отметил, что Всероссийская акция «Мы – граждане России!» призвана сформировать гражданскую и патриотическую позицию подрастающего поколения, подчеркнул, что получение паспорта – это важное и волнующее событие для молодых людей, которое знаменует начало самостоятельной жизни.

Ребята отметили, что для них это огромный шаг во взрослую жизнь, они готовы отвечать за свои поступки и реализовывать конституционные права, поблагодарили полицейских и общественников, отметив, что получение первого паспорта – это очень значимое и запоминающееся событие в жизни, которое они разделили со своими родными и близкими.

В конце мероприятия организаторы поздравили ребят, пожелав им быть законопослушными и добропорядочными, достойно нести звание гражданина России и подарили каждому по экземпляру основного закона – Конституции РФ.

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