В Самарской области полицейские и общественники продолжают работу по профилактике мошенничества

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Встречи на предприятиях, в учебных заведениях, беседы на административных участках – информирование граждан ведется в различных формах.

Полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводят профилактическую работу в трудовых коллективах, студенческих сообществах, пансионах для пожилых людей, местах культурного досуга граждан. Во время личных бесед они призывают жителей и гостей региона проявлять настороженность к подозрительным сообщениям и звонкам от неизвестных лиц, диалог с которыми может закончиться потерей нажитого имущества и всех имевшихся накоплений.

Так, в Новокуйбышевске и Волжском районе, участковые уполномоченные полиции посещают торговые центры города, беседуют с гражданами на улицах, на личных приемах, вручают населению памятки, содержащие полезную информацию. Осуществляя обходы административных участков, полицейские сообщают гражданам подробную информацию о современных видах мошенничества, о том, как распознать злоумышленников, а также основные правила, позволяющие защитить себя от преступных посягательств, отмечая, что, соблюдая простые меры безопасности, граждане смогут сберечь свои денежные средства.

В рамках профилактики мошенничества полицейские в Тольятти вместе с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым встретились со студентами тольяттинского медицинского колледжа. Оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска территориального органа Елена Карапетян посоветовала присутствующим внимательно относиться к совершению покупок или получению каких-либо услуг в сети Интернет. Предупредила юношей и девушек, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а его заниженная цена всегда должна настораживать. Общественник Николай Шахов напомнил ребятам важные правила, которые нужно соблюдать при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, призвал с большей осторожностью относиться к размещению личной информации на своих страницах, а также предупредил, что ни при каких условиях нельзя указывать персональные данные и разглашать пароли своих аккаунтов.

На крупнейшем предприятии района, где трудятся свыше 700 человек начальник ОМВД России по Кинель-Черкасскому району полковник полиции Вячеслав Тараканов предупредил собравшихся на встрече, чтобы ни в коем случае ни под каким предлогом не откликались на просьбы перевести денежные средства на так называемые «безопасные счета», не сообщали телефонным незнакомцам, представляющимся сотрудниками разных ведомств реквизиты имеющихся банковских карт, а также приходящие в СМС - сообщениях пароли, даже если незнакомец очень убедителен, выражает сочувствие и обеспокоенность за человека. Подчеркнул, что конфиденциальную информацию в телефонном режиме запрашивают только мошенники.

В завершение мероприятий сотрудники полиции вручили каждому памятки с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.