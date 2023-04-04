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В Самарской области полицейские и общественники присоединились к первому этапу межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023»

4 апреля 2023 10:52
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В Самарской области полицейские и общественники присоединились к первому этапу межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023»

Мероприятия направлены на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде.

В рамках первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде, сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Лупцовой встретились со студентами колледжа. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Александр Пугаев разъяснил учащимся административную и уголовную ответственность за наркопреступления, рассказал о различных формах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, в том числе в сети Интернет. Полицейский предостерег юношей и девушек от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети. Общественница Татьяна Лупцова призвала учащихся бережней относиться к своему здоровью, заниматься спортом, хорошо учиться и всегда задумываться о своем будущем. В завершение встречи студентам рассказали о том, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

А сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области организовали встречу воспитанников Центра со специалистом-психологом Самарского областного детского наркологического диспансера Михаилом Сидориным. В формате диалога Михаил Владимирович обсудил с ребятами вред наркотических средств и психотропных веществ для организма. В ходе беседы воспитанники пришли к выводу, что здоровье является одной из главных жизненных ценностей, поэтому важно беречь и укреплять его с самого детства. Ребята получили возможность задать психологу интересующие их вопросы, узнать рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. До воспитанников довели информация о телефонах, по которым они могут получить консультативную помощь от специалистов.

 

Теги: Стоп Наркотик

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