В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

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Сотрудники полиции поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками и пожелали успехов, интересных событий, ярких впечатлений и исполнения заветных желаний.

Накануне Нового года, продолжая многолетнюю традицию и участвуя в акции МВД России «Полицейский Дед Мороз», сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Денисом Поплавским посетили воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония» города Жигулевск. Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой пришли в гости к девчонкам и мальчишкам со сладкими подарками. Сотрудники полиции, поздравляя ребят, также напомнили об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия. Представитель Общественного совета Денис Поплавский отметил: «Ежегодно сотрудники полиции совместно с общественниками участвуют в праздничной акции. Совершая выезды к воспитанникам социально-реабилитационного центра, мы дарим детям праздник и отличное настроение».

Начальник МО МВД России «Кинельский» полковник полиции Денис Маркин вместе с представителем Общественного совета Сергеем Терехиным посетили воспитанников Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Ребятам напомнили о правилах безопасности в общественных местах, а также провели беседу по правовому воспитанию.

Полицейские и представитель Общественного совета поздравили ребят с наступающим праздником, вручили подарки и пожелали исполнения в новом году всех самых заветных желаний.