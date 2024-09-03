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В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Мы - против терроризма и экстремизма!»

3 сентября 2024 12:33
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В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Мы - против терроризма и экстремизма!»

Сотрудники полиции и представители общественности провели просветительскую беседу со студентами.

 

В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели со студентами социально-экономического колледжа просветительскую беседу, посвященную Дню солидарности борьбы с терроризмом.

В начале встречи все участники мероприятия почтили память жертв терроризма минутой молчания.

Представитель Общественного совета Елена Верхова рассказала собравшимся о трагедии в Беслане, продемонстрировав документальный фильм о работе спецподразделений при ликвидации последствий этой страшной трагедии.

Оперуполномоченный ОБиПК подполковник полиции Людмила Кеваева разъяснила   учащимся значение понятий «экстремизм» и «терроризм», а также предупредила подростков об ответственности за пропаганду, публичную демонстрацию запрещенной символики и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Людмила Андреевна напомнила студентам о правилах антитеррористического поведения и подчеркнула, что в чрезвычайных ситуациях необходимо следовать указаниям представителей специальных служб.

Руководители колледжа и студенты поблагодарили сотрудников полиции и общественников за познавательное и важное мероприятие.

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