В Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»

В Тольятти, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!», сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и волонтерами вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.

В торжественной обстановке свой первый официальный документ получили особо отличившиеся учащиеся общеобразовательных учреждений города: отличники, спортсмены, активисты школ, победители городских олимпиад.

С важным и значимым событием юношей и девушек поздравила заместитель начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти, подполковник полиции Наталья Кузнецова.

Сотрудник полиции подробно рассказала ребятам о правах и обязанностях, полученных вместе с паспортом и призвала с уважением относиться к закону, бережно хранить и использовать основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Представитель Общественного совета при территориальном органе Татьяна Штангрет, в свою очередь, подчеркнула, что паспорт - это свидетельство гражданской зрелости, знаменующее наступление качественно нового, ответственного этапа жизненного пути.

Закончилось мероприятие принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Отечеству, сделали фотографии и получили памятные подарки от представителей «Движение первых».

В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и общественников, отметив, что получение первого паспорта – это значимое и запоминающееся событие для каждого жителя страны.