Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Россиянам назвали признаки некачественного вина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»

25 октября 2025 12:38
В Тольятти, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!», сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и волонтерами вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.

В торжественной обстановке свой первый официальный документ получили особо отличившиеся учащиеся общеобразовательных учреждений города: отличники, спортсмены, активисты школ, победители городских олимпиад.

С важным и значимым событием юношей и девушек поздравила заместитель начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти, подполковник полиции Наталья  Кузнецова.

Сотрудник полиции подробно рассказала ребятам о правах и обязанностях, полученных вместе с паспортом и призвала с уважением относиться к закону, бережно хранить и использовать основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Представитель Общественного совета при территориальном органе Татьяна Штангрет, в свою очередь, подчеркнула, что паспорт - это свидетельство гражданской зрелости, знаменующее наступление качественно нового, ответственного этапа жизненного пути.

Закончилось мероприятие принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Отечеству, сделали фотографии и получили памятные подарки от представителей «Движение первых».

В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и общественников, отметив, что получение первого паспорта – это значимое и запоминающееся событие для каждого жителя страны.

В центре внимания
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
