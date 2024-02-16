В Самарской области полицейские и общественники организовали для школьников познавательный мастер-класс

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С ребятами провели профилактическое мероприятие по безопасному поведению на проезжей части.

В Самаре на базе учебно-спортивного центра «Автогородок», расположенного на территории парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, прошло профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения с ребятами из «полицейского» класса школы № 12.

В мероприятии совместно с сотрудниками полиции принял активное участие представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Сергей Пушняк.

Встреча прошла в игровой форме, в ходе которой полицейские провели со школьниками мастер-класс по самостоятельному изготовлению световозвращающих элементов, рассказав о необходимости и пользе их применения, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости, а также напомнили ребятам правила безопасного поведения на дороге, сделав акцент на управлении индивидуальными средствами мобильности.

Затем ребята поучаствовали в увлекательном конкурсе по правилам дорожного движения, наперегонки выполняя задания на закрепление знаний о безопасном поведении на проезжей части.

В конце встречи автоинспекторы познакомили ребят с оснащением патрульного автомобиля, рассказали о предназначении специализированного транспорта, продемонстрировали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудована служебная машина.

Подводя итоги мероприятия, Сергей Пушняк напомнил ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и призвал быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части.

«Помните, что ваша жизнь и безопасность на дороге зависит, прежде всего, от вас» - подчеркнул общественник.

Кроме того, Сергей Пушняк рассказал школьникам о деятельности «Движения первых», отметив важность подобного рода организаций для занятости и развития подростков.

Ребята с большим удовольствием приняли участие в мероприятии, активно выполняли задания и задавали интересующие их вопросы, на которые получили развернутые ответы.

Фотографии и яркие впечатления от встречи с дорожными полицейскими останутся надолго в памяти у участников мероприятия.