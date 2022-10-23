В Самарской области похолодает до -3 градусов

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В Самарской области в ближайшие дни ожидается совсем не тёплая погода. Столбики термометров опустятся до минусовых отметок.

В воскресенье, 23 октября, днём в регионе синоптики Приволжского УГМС прогнозируют +3...+8 °C, переменную облачность и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 °C.



В понедельник, 24 октября, в светлое время суток обещают +2...+7 °C и небольшие, местами умеренные осадки. Ночью похолодает до -1...+4 °C и снова ожидается дождь, пишет Сова.



Синоптики уточнили:

- В начале следующей недели, с приближением фронтальных разделов с запада, нашу область накроет зоной осадков с порывистым ветром.