В Самарской области подвели первые итоги регионального конкурса в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

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Сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел вместе со своими детьми и внуками предоставили на конкурс большое количество разнообразных поделок.

В Самарской области в рамках Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз», проводится региональный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.

Так, в городе Тольятти, в конкурсе приняли участие более 30 детей, ребята сделали поделки из различных материалов, для елки Полицейского Деда Мороза.

Начальник ОРЛС подполковник полиции Александр Бросов отметил: «Сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел вместе со своими детьми и внуками предоставили на конкурс большое количество разнообразных поделок. Все ребята молодцы, спасибо им большое за участие. Каждая творческая работа была по-своему интересна».

Председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Владимир Гусев отметил, что все ребята отлично справились с задачей, проявив фантазию.

Первое место заняла работа Марии Салдаевой.

Юная жительница региона и ее родители уверены, что работа: «Полицейский Снеговик» напомнит детям о безопасности на дорогах в зимнее время года, предупредит об опасности катания на санках, ледянках и «ватрушках» рядом с проезжей частью, в том числе во дворах.

Детские поделки получились красочными и яркими.

Сотрудники полиции и общественники не оставят без внимания ни одного юного участника конкурса.