В Самарской области подвели итоги второго этапа "Народного участкового" 2023

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Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2023» по итогам онлайн-голосования стал участковый уполномоченный полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре старший лейтенант полиции Виталий Вячеславович Михайлин.

Окончив в 2012 году СЮИ ФСИН России, Виталий Вячеславович поступил на службу во вневедомственную охрану. Проработав там пять лет, Виталий Михайлин перешел на службу участковых уполномоченных полиции.

«Я с детства хотел работать в полиции, поэтому, окончив 9 класс, поступил в Самарский областной лицей-интернат милиции. На службу в органы внутренних дел я пришел именно в службу участковых уполномоченных полиции, так как знал, что участковые всегда первыми приходят на помощь», – рассказывает старший лейтенант полиции.

Виталий Михайлин работает на одном административном участке, где проживают почти 3500 человек. Вверенная ему территория – это спальный район, где главное для жителей - это тишина, спокойствие, комфортность проживания, с обеспечением чего, по мнению руководства, участковый Михайлин добросовестно справляется.

Коллеги отзываются о Виталии Вячеславовиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище. Он хорошо знает местных жителей и обслуживаемую территорию, граждане считают участкового «своим», идут к нему со всевозможными проблемами и бедами. Его номер телефона знают жители и могут обратиться круглосуточно, старший лейтенант полиции в любую минуту готов прийти на помощь каждому. Виталий Михайлин подчеркивает, что: «Участковый уполномоченный полиции должен обладать следующими качествами, а именно, быть отзывчивым и коммуникабельным, чтобы люди знали, что, когда они обращаются к сотрудникам полиции за помощью, им ее незамедлительно окажут».

Старший лейтенант полиции уверен: чтобы участковый мог хорошо нести службу, у него должны быть авторитет и уважение среди населения. «Мы первыми приходим на выручку гражданам, которые сообщают нам о преступлениях и административных правонарушениях, и именно поэтому мы не можем их подвести – рассказывает Виталий, – а еще участковому нужно уметь незамедлительно принимать правильные решения. И главная награда для участкового уполномоченного полиции – это, конечно же, искренняя благодарность граждан».

Хотя служба участкового уполномоченного является очень сложной и ответственной, старший лейтенант полиции успевает находить время на личные увлечения. Виталий Вячеславович занимается плаванием и ценит редкие встречи с друзьями, когда они вместе выбираются к берегу Волги на рыбалку.

Впереди старшего лейтенанта полиции ждет заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2023». На этот раз он поборется за звание народного участкового страны. Отдать свой голос за нашего земляка можно с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда».