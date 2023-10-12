В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»

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Более 60 юных жителей Самарской области прислали свои работы на конкурс.

В Самарской области подошел к концу региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мои родители работают в полиции», который проводится при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 6 до 14 лет, изобразившие своих родителей и их нелегкие будни на службе в полиции.

Для участия в региональном этапе в Главное управление МВД России по Самарской области поступило более 60 оригинальных, полных неподдельной теплоты и любви детских работ из территориальных органов внутренних дел.

Компетентному жюри областного главка, в которое вошли представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, предстояла нелегкая задача – отобрать четыре лучшие работы.

По результатам голосования победителями творческого конкурса, который проводился в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет стали:

В категории 6-8 лет:

1 место - Елена, 8 лет, Самара

2 место - Кира, 8 лет, Самара

3 место - Карим, 8 лет, Самара

В категории 9-11 лет:

1 место – Даниил, 10 лет, Новокуйбышевск

2 место – Лиана, 10 лет, Жигулевск

3 место – Арсений, 9 лет, Исаклы

В категории 12-14 лет:

1 место – Софья, 13 лет, Шентала

2 место – Дарьяна, 14 лет, Самара

3 место – Анна, 13 лет, Новокуйбышевск

Отдельно оценивались рисунки, посвященные ветеранам органов внутренних дел Российской Федерации, на тему преемственности поколений и патриотического воспитания молодежи.

В данной категории победителем стала Злата, 8 лет, Самара.

Четыре лучшие работы, занявшие первые места, будут представлять нашу область на Всероссийском этапе конкурса.

Красочные и непохожие друг на друга творческие работы участников из разных уголков Самарского региона не оставили равнодушными сотрудников полиции и общественников. Представители Общественного совета отметили, что все ребята проявили фантазию и творческий подход.

Председатель Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Владимир Гусев отметил большую значимость того, что большинство рисунков подготовлены вместе с родителями. Так как это живое общение, рассказ о службе и просто незабываемый семейный вечер.

По мнению сотрудников полиции Большечерниговского района данный конкурс – это своеобразное «окно» в мир нелёгкой службы родителей. И он получился поистине семейным.