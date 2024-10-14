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В Самарской области подвели итоги акции «Лето в стиле ГТО»

14 октября 2024 17:07
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В 2024 году акция «Лето в стиле ГТО» проводилась с 1 июня по 31 августа. В ее рамках состоялось более 1450 физкультурных и спортивных мероприятий.

В Самаре в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоялась церемония, посвященная 10-летию с момента возрождения комплекса ГТО в нашей стране. На ней были подведены итоги ежегодной областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».

В 2024 году акция «Лето в стиле ГТО» проводилась с 1 июня по 31 августа. В ее рамках состоялось более 1450 физкультурных и спортивных мероприятий, а также акций по пропаганде спорта и здорового образа жизни. Мероприятия проходили во всех 37 муниципалитетах Самарской области, а их участниками стали 90 тысяч жителей региона.

На основании комплекса показателей, среди которых и активность в проведении мероприятий, и количество жителей муниципалитета, присоединившихся к движению «Готов к труду и обороне» за время проведения акции, были подведены ее итоги. Лучшим городским округом по итогам «Лета в стиле ГТО» в 2024 году стала Самара, лучшим муниципальным районом третий год подряд признан Красноармейский. Победителям вручены сертификаты на приобретение оборудования комплекса ГТО для дальнейшего развития физкультурного движения. Лучшим организаторам мероприятий вручены благодарственные письма министерства спорта Самарской области.

В рамках акции состоялись соревнования «ГТО и я – одна семья», посвященные объявленному президентом Году семьи. По итогам трех этапов победителями стали семья Кривенцовых из Самары, семья Мячиных из Чапаевска и семья Батаевых из Клявлинского района

— Акция «Лето в стиле ГТО» проходит в нашем регионе в третий раз. Год от года число ее участников растет – в этом году мы достигли результата в 90 тысяч человек. Выполнить нормативы на знак отличия ГТО непросто, но подготовиться к этому может каждый. Сейчас в нашем регионе создаются все условия для такой подготовки: строится спортивная инфраструктура, открытая для населения. Каждый может выбрать для себя те испытания, что ему по силам, и стать участником движения ГТО. Акция также положительно влияет на охват населения систематическими занятиями физкультурой и спортом, – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В рамках церемонии были вручены знаки отличия ГТО 70 участникам разных возрастных ступеней, успешно выполнившим нормативы. Награды вручали директор Областного детско-юношеского центра развития физической культуры и спорта министерства образования Самарской области Юлия Ромашкина и заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов», посол ГТО в Самарской области, обладатель двух золотых знаков ГТО Валерьян Панфилов.

Комплекс ГТО реализуется в Самарской области с 2014 года. В системе ГТО зарегистрированы 640 тысяч жителей Самарской области. Приняли участие в выполнении испытаний 287 тысяч человек. 183 тысячи жителей региона уже стали обладателями знаков ГТО – золотых, серебряных и бронзовых. В 2024 году за два квартала в Самарской области появилось 15 420 новых «значкистов».

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области с целью развития массового и детско-юношеского спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта». Признанием заслуг нашего региона в развитии физкультуры и спорта стало предоставление права проведения в 2025 году в Самаре международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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