В Самарской области подведены итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2022»

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Как сообщил врио начальника управления по вопросам миграции полковник полиции Денис Сафаров: «В целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области проведён второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2022»».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Денис Темурович отметил: «В период с 10 по 17 октября текущего года сотрудники полиции пресекли 360 нарушений миграционного законодательства Российской Федерации в части несоблюдения порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Выявлено 28 преступлений в сфере миграции, в том числе 3, ответственность за которые предусмотрена ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ», 24 - ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Принято 101 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, депортировано 3 иностранных гражданина».

Так, адрес в Самаре, где оказалось, прописано около 120 человек, привлек внимание сотрудников Управления по вопросам миграции областного главка. При проверке «резинового» дома выяснилось, что никакой пригодной для жилья постройки на ул. 3-я Кряжская нет. Собственником земельного участка числится 36-летний дважды судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина, который признался полицейским, что оформил фиктивную регистрацию иностранным гражданам за денежное вознаграждение.

В Железнодорожном районе областного центра ранее не судимая женщина 1981 года рождения подобным образом «заработала» свыше 50 тысяч рублей, зарегистрировав в своем частном доме 103 мигранта.

В настоящее время сотрудниками полиции по выявленным фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полковник полиции напоминает: «Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются. За противоправную деятельность в сфере миграции предусмотрена, как административная, так и уголовная ответственность. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102».