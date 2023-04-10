В Самарской области подведены итоги Всероссийская акции «Будь уверен! Будь здоров!»

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации в шестой раз провели Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» по всей стране.

В Самарской области акция проходила в трех городах Самаре, Тольятти и Сызрани – за это время специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ» бесплатно проверили точность показаний более 600-т тонометров, что ровно в три раза больше, чем в прошлом году, когда регион участвовал в акции впервые.

Всего же по России с 2018 года уже проверено около 100 тысяч приборов, причем около 10 % из них показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене. Главная задача акции – помочь людям, нуждающимся в постоянном контроле за своим артериальным давлением лучше и точнее следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к врачу, при необходимости.