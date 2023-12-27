В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

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По результатам мероприятий исполнено 435 постановлений на сумму более 1 500 000 р. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности привлечено более 377 должников.

Как сообщила начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Мешалкина: «Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 11 по 20 декабря текущего года совместно с территориальными подразделений ГУ ФССП России по Самарской области».

Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимались иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.

Подполковник полиции отметила «В ходе профилактического мероприятия задействовалось более 600 сотрудников полиции и подразделений ГУФССП России по Самарской области. По результатам мероприятий принудительно взыскано более полутора миллиона рублей, а также пресечено 399 нарушений, административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направлении проводится на всей территории Самарской области и будет продолжена».

Так, во время работы на территории Самары полицейские и судебные приставы посетили тех, кто не оплатил административные штрафы. Во время мероприятия полицейские провели разъяснительную работу среди должников и составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день.

Например, в отношении одной из местных жительниц, 1995 года рождения, сотрудники полиции составляли протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта). Ей назначили наказание в виде штрафа. В установленный законом срок она не выполнила требование об оплате. В ходе адресной работы полицейские и приставы установили местонахождение неплательщицы и провели с ней профилактическую беседу. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». В тот же день женщина оплатила назначенный штраф и предоставила чек должностным лицам.

У одного из должников арестовали его планшетный компьютер. Злостным неплательщиком оказался индивидуальный предприниматель 1981 года рождения, который вовремя не оплатил штраф в размере 250 000 рублей за административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

В Новокуйбышевске в отношении 38-летнего местного жителя в июне был составлен протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Назначенный штраф в размере 500 рублей мужчина в установленный законом срок не оплатил. После составления в отношении него протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, как должника, оплатил штраф.