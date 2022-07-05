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В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

5 июля 2022 12:14
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В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

Расплатой за несознательное отношение к закону для 225 жителей области стал вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере.


В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», проходившего на территории губернии с 16 по 27 июня 2022 года. Основная цель операции – принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях о наложении административных штрафов, привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы в установленный законом срок. В проведении оперативно-профилактических мероприятий задействовались участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений исполнения административного законодательства и управления по вопросам миграции, а также сотрудники территориальных подразделений УФССП России по Самарской области. Всего было задействовано более 500 правоохранителей.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции совместно с судебными приставами-исполнителями проведено 478 рейдов, в ходе которых исполнено 446 постановлений по делам об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками ОВД Самарской области и судьями, на сумму 3 425 744 рублей.
В ходе операции выявлено 225 граждан, которые уклонились от своевременной уплаты штрафов. Все они привлечены к административной ответственности.
Так, в городском поселении Суходол Самарской области к административной ответственности привлечена местная жительница 1969 года рождения. В отношении нее полицейские в 2021 году составляли протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом). Назначенный штраф женщина в установленный срок не оплатила. В настоящий момент ее привлекли к ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Расплатой за несознательное отношение к закону стал вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере. В этот раз местная жительница решила не нарушать закон и в этот же день оплатила необходимую сумму, после чего предоставила копию квитанции инспектору по исполнению административного законодательства.
Сотрудники полиции напоминают, что, согласно действующему законодательству, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов. Однако эта мера не освобождает от уплаты ранее наложенного административного штрафа. В дальнейшем постановление о наложении административного штрафа направляется для принудительного исполнения в федеральную службу судебных приставов.

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