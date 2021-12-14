В Самарской области поддержали петицию с призывом усилить борьбу с распространением фейков о коронавирусе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Женщины-предприниматели поделились успешным опытом.
В региональном центре «Мой бизнес» состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу
Со слов правонарушителей запрещенные предметы они собирались передать одному из осужденных колонии путем переброса.
Двое мужчин задержаны при попытке передать заключенному ИК-3 запрещенные предметы
В основном лед сформировался на небольших водоемах. На реках таких, как Волга, Самарка лед еще не образовался.
ГИМС СО предупреждает: не выходите на тонкий лед водоемов
Железнодорожники провели профилактический рейд по выявлению нарушителей правил перехода железнодорожных путей. 
В Самаре во время проведения рейда в районе платформы Толевая было выявлено 14 нарушителей 
В празднике примут участие триста детей, для которых приготовлены новогодние подарки. 
В САТОБ состоится благотворительный Новогодний праздник для детей
Акция проводится с 03.12.2021 по 31.01.2022 в ряде регионов для новых абонентов.
Оператор билайн дает скидку 40% на тариф «Твое решение»
В Самаре за сутки заболели 252 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Дмитрий Азаров встретился с победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Дмитрий Азаров: «Креативные индустрии - сектор перспективный, и мы будем заниматься его развитием»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.06
EUR 82.83
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области поддержали петицию с призывом усилить борьбу с распространением фейков о коронавирусе

14 декабря 2021 16:02
165
По мнению авторов петиции, пропаганда против вакцинации в социальных сетях становится всё более агрессивной.

В адрес основателя Телеграм Павла Дурова от имени проекта «Мракоборец» создана петиция с призывом усилить борьбу с распространением фейковой информации о пандемии коронавируса в мессенджере. Петиция создана на сайте change.org под названием «Остановим антипрививочную пропаганду!». По мнению авторов петиции, пропаганда против вакцинации в социальных сетях становится всё более агрессивной.

В мессенджере Telegram активно действуют несколько антипрививочных сообществ. Бороться с фейковой информацией в этой соцсети сложнее всего. Авторы  петиции предлагают ввести в Тelegram простой и понятный механизм отправки жалоб на антипрививочную пропаганду и ложную информацию о коронавирусе.

В Самарской области петицию поддержали, назвав ее своевременной инициативой.

«Сохранение жизни и здоровья людей во время эпидемии возможно лишь при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, которые обговорены Минздравом РФ, ВОЗ и главным санитарным врачом России. Именно они несут ответственность за здоровье граждан, - говорит главный врач тольяттинской городской больницы №4 Сергей Тетюшкин. - Всевозможная фейковая информация основывается на умозаключениях людей, которые чаще всего не имеют отношения к борьбе с COVID-19. Они подменяют различные понятия, излагают информацию, которая не соответствует действительности. Это и всевозможные теории заговора, и народные методы лечения. Это все вносит сумятицу в головы людей. Они начинают сомневаться и доверять непроверенным источникам информации. Поэтому считаю, что в период заболеваний, эпидемий и пандемий, которые являются глобальной угрозой здоровью населения, необходима четкая и обоснованная информация о реальной ситуации. И, по возможности, необходимо ограничить информацию от людей – не специалистов, от людей, не имеющих отношения к борьбе с вирусом, к медицине в области лечения инфекций. Только лишь специалисты могут разговаривать о столь специфичной теме, как здравоохранение. Люди, которые не имеют дипломов врачей, должны иметь ответственность за свои медицинские рекомендации и изречения».

Напомним, две недели назад в России появилось интернет-сообщество «Мракоборец». Оно борется с антипрививочниками и сторонниками теории заговора и выступает против лженауки.

В рамках проекта запущен собственный канал в Telegram под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами» https://t.me/againstdark . Авторы канала публикуют досье на антипрививочников и объясняют абсурдность идей, которые те распространяют в соцсетях.

Telegram-канал не только разоблачает антиваксеров, но и призывает читателей жаловаться на лженаучные публикации. Авторы учат пользователей алгоритму блокировки аккаунтов, распространяющих недостоверную информацию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
14 декабря 2021  13:34
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
195
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
470
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
446
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
826
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
1057
Весь список