В Самарской области поддержали петицию с призывом усилить борьбу с распространением фейков о коронавирусе

165

В адрес основателя Телеграм Павла Дурова от имени проекта «Мракоборец» создана петиция с призывом усилить борьбу с распространением фейковой информации о пандемии коронавируса в мессенджере. Петиция создана на сайте change.org под названием «Остановим антипрививочную пропаганду!». По мнению авторов петиции, пропаганда против вакцинации в социальных сетях становится всё более агрессивной.

В мессенджере Telegram активно действуют несколько антипрививочных сообществ. Бороться с фейковой информацией в этой соцсети сложнее всего. Авторы петиции предлагают ввести в Тelegram простой и понятный механизм отправки жалоб на антипрививочную пропаганду и ложную информацию о коронавирусе.

В Самарской области петицию поддержали, назвав ее своевременной инициативой.

«Сохранение жизни и здоровья людей во время эпидемии возможно лишь при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, которые обговорены Минздравом РФ, ВОЗ и главным санитарным врачом России. Именно они несут ответственность за здоровье граждан, - говорит главный врач тольяттинской городской больницы №4 Сергей Тетюшкин. - Всевозможная фейковая информация основывается на умозаключениях людей, которые чаще всего не имеют отношения к борьбе с COVID-19. Они подменяют различные понятия, излагают информацию, которая не соответствует действительности. Это и всевозможные теории заговора, и народные методы лечения. Это все вносит сумятицу в головы людей. Они начинают сомневаться и доверять непроверенным источникам информации. Поэтому считаю, что в период заболеваний, эпидемий и пандемий, которые являются глобальной угрозой здоровью населения, необходима четкая и обоснованная информация о реальной ситуации. И, по возможности, необходимо ограничить информацию от людей – не специалистов, от людей, не имеющих отношения к борьбе с вирусом, к медицине в области лечения инфекций. Только лишь специалисты могут разговаривать о столь специфичной теме, как здравоохранение. Люди, которые не имеют дипломов врачей, должны иметь ответственность за свои медицинские рекомендации и изречения».

Напомним, две недели назад в России появилось интернет-сообщество «Мракоборец». Оно борется с антипрививочниками и сторонниками теории заговора и выступает против лженауки.

В рамках проекта запущен собственный канал в Telegram под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами» https://t.me/againstdark . Авторы канала публикуют досье на антипрививочников и объясняют абсурдность идей, которые те распространяют в соцсетях.

Telegram-канал не только разоблачает антиваксеров, но и призывает читателей жаловаться на лженаучные публикации. Авторы учат пользователей алгоритму блокировки аккаунтов, распространяющих недостоверную информацию.