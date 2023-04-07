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В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя

7 апреля 2023 13:11
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В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя

Более 75 тысяч жителей региона уже подали заявления (в том числе онлайн через интернет-портал card.samregion.ru и мобильное приложение) на оформление Карты жителя Самарской области, из них за первый квартал 2023 года было подано 30,2 тыс. заявок (за аналогичный период прошлого года было подано всего 8 175 заявок). Только за март этого года банки приняли более 15,3 тыс. заявлений, за февраль 2023 года – 9,1 тыс. заявок.

Карта жителя Самарской области – это удобный инструмент, объединяющий несколько электронных сервисов. С помощью карты можно оплачивать товары и услуги, получать социальные выплаты, платить за проезд в транспорте. Карта может стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы). При её использовании можно получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности. Также Карта жителя может служить электронным пропуском в высшие учебные заведения, дублировать полис обязательного медицинского страхования.

Реализацией проекта занимаются Департамент информационных технологий и связи Самарской области и ГБУ СО «Цифровой регион». Эмиссия электронных карт стартовала в июне 2021 года.

❗Напомним, с 1 апреля подать заявление на оформление Карты жителя Самарской области можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Для подачи заявления потребуются три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фотографию бесплатно можно сделать непосредственно в офисе МФЦ при подаче заявления. Оформить Карту жителя помимо МФЦ можно также непосредственно в банках – партнерах проекта – ВТБ и «Солидарность», либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении (скачать его можно в Rustore, Rumarket, Nashstore, Appstore), с помощью которого можно, например, записаться на прием в различные государственные и муниципальные органы.

Средний срок изготовления Карты жителя – не более 14 дней. Как только она поступит в отделение банка, заявитель получит смс-уведомление о её готовности и сможет забрать карту в удобное для себя время. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов).

На сегодняшний день у проекта «Карта жителя Самарской области» уже около 200 партнёров. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия.

Подобные карты есть и в других регионах, но важное преимущество нашей заключается в том, что ее можно оформить онлайн, без первичного посещения банка.

«Считается, что у нашего региона одна из лучших технологических реализаций этого проекта. Мы делали это решение самостоятельно, с нуля, не опираясь на уже готовые решения. Старались на одном пластике реализовать большое количество сервисов. Сегодня активными темпами идет процесс замены социальной транспортной карты, которая выпускалась министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, на Карту жителя. Делается это совершенно бесплатно. Мы планируем, что процесс замены социальных «сезонок» на Карту жителя завершится в течение 2023 года. Проект активно развивается, постоянно появляются новые функциональные возможности для разных категорий граждан. Мы стараемся сделать все, чтобы Карта жителя Самарской области стала еще лучше», – рассказал заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

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