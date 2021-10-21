В Самарской области почти 100 молодых специалистов в этом году получили соцподдержку

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Молодые специалисты Самарской области, завершившие обучение по востребованным профессиям, могут получить адресную помощь. Поддержка молодежи – в том числе часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. В прошлом году меры поддержки получили 135 молодых специалистов, в этом году соцподдержка запланирована для 130-ти человек.

Жительница Автограда Екатерина Жирнова закончила в прошлом году Тольяттинский химико-технологический колледж, получила специальность «химическая технология органических веществ». Девушка устроилась в ООО «ТоАЗ-Диоксид» аппаратчиком газоразделения и обратилась в службу занятости для оформления мер поддержки.

«О том, что я могу получить дополнительную помощь от государства, узнала в колледже от преподавателя. Те, кто раньше выпускался, уже воспользовались такой возможностью, – рассказала Екатерина. – Нам дали контакты центра занятости, все документы оформили быстро. Когда ты только начинаешь профессиональный путь, очень важны любые меры поддержки».

Девушка планирует развиваться в своей профессии, поэтому поступила в Тольяттинский госуниверситет, где заочно получает специальность «химическая технология». В ООО «ТоАЗ-Диоксид» рады молодым и перспективным сотрудникам.

«Хорошо, что для молодых специалистов существует дополнительная помощь, – отметила инженер отдела кадров предприятия Ольга Рогожкина, – это стимулирует молодежь получать рабочие профессии и работать на производстве. Двое наших специалистов получают меры поддержки, начальник цеха их хвалит. Сейчас нам требуются еще один аппаратчик и слесарь КИПиА, приглашаем специалистов соответствующего профиля».

В перечень востребованных профессий, работая по которым молодой человек вправе рассчитывать на поддержку, в настоящее время входит 69 специальностей в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство. Законом о молодом специалисте предусмотрено несколько вариантов поддержки:

- денежная выплата на протяжении 3-х лет. Ее размер индивидуален для каждого молодого специалиста – он определяется исходя из величины прожиточного минимума и средней заработной платы молодого сотрудника;

– частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность;

– частичная компенсация затрат по временному найму жилого помещения (за исключением расходов на коммунальные услуги);

– частичная компенсация затрат на получение высшего образования или дополнительного профессионального образования.

Меры поддержки молодые специалисты выбирают самостоятельно. Для консультации необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. 85 человек уже получили ежегодную денежную выплату в этом году.

Фото: правительство СО