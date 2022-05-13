В Самарской области побит рекорд 52-летней давности по количеству осадков

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В четверг, 12 мая, в Самарской области погода установила новый рекорд. Две метеостанции зафиксировали абсолютный максимум по количеству осадков.

Так, в Самаре выпало 15,6 мм осадков, что на 2,4 мм больше, чем в 1988 году. В АГЛОСе выпало 18,1 мм осадков, что на 2,5 мм больше, чем в 1970 году.



Май в этом году горазд на сюрпризы. 8 мая был побит морозный рекорд в поселке Авангард. 85 лет назад синоптики зафиксировали там температуру -3,1 градуса. А в этом году столбики термометров опустились до -4,8 градуса, пишет Сова.